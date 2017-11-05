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Общество

В Пскове сотрудники МЧС провели профилактический рейд в рамках операции «Отопительный сезон»

4 ноября в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову осуществлен профилактический рейд по предотвращению пожаров в частном жилом секторе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Ипподромная, ул. Парковая, ул. Софьи Перовской.

В ходе рейда было распространено и расклеено 50 информационных листовок на противопожарную тематику. Проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в осенне-зимний период при эксплуатации печного оборудования, бытового газового оборудования, электрооборудования и электроприборов. Проинструктировано под роспись 15 человек.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории области и города, основные причины пожаров, телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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