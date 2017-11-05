0
09:01
Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор
17:35
День народного единства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:29
Небольшие дожди и до +7 градусов обещают псковичам синоптики 5 ноября
16:40
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
14:04
Более 3 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Дня народного единства
13:52
Искусствовед Тамара Шулакова о реставрации Мелетово: Хорошее начало внушает надежды
13:11
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
Еще новости
Общество

Псковские власти рассчитывают привлечь федеральные средства на поддержку уникального музея народа сето

Власти Псковской области продолжат поддерживать малочисленный народ сето. Как сообщили Псковскому агентству в пресс-службе региональной администрации, об этом в субботу, 4 ноября, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. В День народного единства он посетил уникальный в России музей сето, расположенный в деревне Сигово Печорского района.

«Музей на самом деле уникальный. Я, честно говоря, первый раз в таком месте. Конечно, будем поддерживать и стараться делать все, чтобы поддержка была не только из областного бюджета, но и будем привлекать федеральные деньги», — сказал Михаил Ведерников по окончании визита.

Он поблагодарил всех, кто занимается сбережением культуры малого народа, заметив, что «каждый сотрудник музея работает за десятерых».

Напомним, сето — это малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие. В Псковской области на сегодняшний день живет около 300 представителей малого народа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор
05 ноября 2017
Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор
День народного единства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 ноября 2017
День народного единства в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Небольшие дожди и до +7 градусов обещают псковичам синоптики 5 ноября
04 ноября 2017
Небольшие дожди и до +7 градусов обещают псковичам синоптики 5 ноября
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
04 ноября 2017
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
Более 3 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Дня народного единства
04 ноября 2017
Более 3 тысяч псковичей приняли участие в праздновании Дня народного единства
Искусствовед Тамара Шулакова о реставрации Мелетово: Хорошее начало внушает надежды
04 ноября 2017
Искусствовед Тамара Шулакова о реставрации Мелетово: Хорошее начало внушает надежды
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
04 ноября 2017
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства 1
День Казанской Божией Матери наступил по народному календарю
04 ноября 2017
День Казанской Божией Матери наступил по народному календарю

Идет загрузка...