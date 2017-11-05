Псковские власти рассчитывают привлечь федеральные средства на поддержку уникального музея народа сето

09:46, 05 ноября 2017, ПАИ

Власти Псковской области продолжат поддерживать малочисленный народ сето. Как сообщили Псковскому агентству в пресс-службе региональной администрации, об этом в субботу, 4 ноября, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. В День народного единства он посетил уникальный в России музей сето, расположенный в деревне Сигово Печорского района.

«Музей на самом деле уникальный. Я, честно говоря, первый раз в таком месте. Конечно, будем поддерживать и стараться делать все, чтобы поддержка была не только из областного бюджета, но и будем привлекать федеральные деньги», — сказал Михаил Ведерников по окончании визита.

Он поблагодарил всех, кто занимается сбережением культуры малого народа, заметив, что «каждый сотрудник музея работает за десятерых».

Напомним, сето — это малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие. В Псковской области на сегодняшний день живет около 300 представителей малого народа.