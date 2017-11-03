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Экономика

РЖД грозит штраф за прекращение продажи дешевых билетов

Компании «Российские железные дороги» (РЖД) грозит штраф, если она до 16 ноября не возобновит продажу билетов для плацкартных и общих вагонов дальнего следования. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, на РЖД могут завести дело о защите конкуренции. Монополии будет грозить крупный штраф и дисквалификация руководителя.

В ФАС добавили, что продажа билетов на поезда дальнего следования должна осуществляться за 45 дней до отправления.

Напомним, 4 ноября РЖД временно приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с отправлением с 1 января 2018 года, мотивируя это решение тем, что ФАС не приняла решения о тарифах на пассажирские перевозки на 2018 год.

Железнодорожники хотят повысить их на 3,9%, а ФАС предлагает понизить на 10%. ФАС напоминает, что в случае если решение не принято, перевозчики должны руководствоваться действующими приказами.

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