Российские бомбардировщики нанесли удар по боевикам в Сирии

16:20, 05 ноября 2017, ПАИ

Российские Военно-космические силы нанесли бомбовый удар по запрещенной в России организации «Исламское государство» пишет «Российская газета». Дальние бомбардировщики Ту-22М3 покинули российское воздушное пространство и сбросили бомбы на инфраструктуру подразделений боевиков, которые базируются в окрестностях Абу-Кемаля. В результате были разрушены склады и командные пункты террористов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что в воздушном пространстве Сирии российские бомбардировщики летели в сопровождении истребителей Су-30СМ, поднявшихся с аэродрома Хмеймим.