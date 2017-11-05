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Общество

Российские бомбардировщики нанесли удар по боевикам в Сирии

Российские Военно-космические силы нанесли бомбовый удар по запрещенной в России организации «Исламское государство» пишет «Российская газета». Дальние бомбардировщики Ту-22М3 покинули российское воздушное пространство и сбросили бомбы на инфраструктуру подразделений боевиков, которые базируются в окрестностях Абу-Кемаля. В результате были разрушены склады и командные пункты террористов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что в воздушном пространстве Сирии российские бомбардировщики летели в сопровождении истребителей Су-30СМ, поднявшихся с аэродрома Хмеймим.

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