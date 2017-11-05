Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа

17:03, 05 ноября 2017, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные темы, которые могут обсудить лидеры России и США на встрече на полях саммита АТЭС, сообщает РИА Новости.

Одной из тем, которая сейчас согласовывается, пресс-секретарь назвал урегулирование в Сирии. Кроме того, по словам Пескова, «с большой долей уверенности можно предположить», что Путин и Трамп обсудят северокорейскую проблему.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским лидером на полях саммита АТЭС, который пройдет с 6 по 11 ноября во Вьетнаме. В Кремле заявляли, что эта встреча действительно согласовывается.