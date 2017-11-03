Названа самая дешевая марка автомобилей в России

18:02, 05 ноября 2017, ПАИ

Самая низкая средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России у японской марки Datsun, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад аналитического агентства «Автостат». Она составляет 530 тысяч рублей.

В целом средняя цена нового легкового автомобиля на российском рынке за период с января по сентябрь 2017 года составила 1,33 миллиона рублей. В сегменте иномарок ценник установился на уровне 1,54 миллиона рублей. Отечественные модели оцениваются в 580 тысяч рублей.

LADA занимает третье место в рейтинге самых дешевых автомобилей со средней ценой 560 тысяч.

В рейтинг вошли 40 автопроизводителей, которые за этот год реализовали на российском рынке не менее 500 машин. По каждой модели учитывались как дорогостоящие, так и базовые модификации.