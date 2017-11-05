«Гулянка» с патефоном и гармонью прошла в «Михайловском»

11:14, 05 ноября 2017, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера вспоминали события начала ХХ века. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» здесь провели музейный урок, темой которого стали русские азбуки и буквари разных эпох, а также устроили «Красную гулянку 1927 года в Опочецком уезде Псковской губернии».

Небольшой, на шесть парт, музейный Класс русской письменности и словесности в музейном комплексе в Бугрово, с трудом вместил всех желающих прослушать «азбучный» урок. На занятии не просто были представлены разные книги, от «Апостола» Ивана Фёдорова — речь шла о том, как разительно менялся учебный и иллюстративный материал в зависимости от того, для кого пособие было предназначено: для детей из богатых семей, для взрослых из числа крестьянской бедноты, для неграмотных красноармейцев и так далее. Кроме того, взрослые и дети, побывавшие на уроке, смогли попробовать, каково писать перьями: гусиными (или из крыла другой птицы), как Пушкин, и металлическими, которые широко вошли в обиход уже во второй четверти ХХ столетия.

Вторая часть праздника — интерактивная театрализованная программа «Красная гулянка 1927 года в Опочецком уезде Псковской губернии» — также прошла при значительном стечении зрителей: пушкиногорцев, псковичей, гостей региона из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отметила Лидия Токарева. Реконструкцию акции, какие активно проводили в деревнях в первые годы Советской власти комсомольские и партийные активисты, в музее подготовили по документальным материалам: методическим рекомендациям ГубОНО за 1927 год, публикациям в прессе этого же периода и так далее.

«Гулянка» шла при свете керосиновых ламп, под патефон и гармонь. К чаю (с учётом реконструируемого периода — травяному) гостям предложили ржаные сухари, сушёные яблоки и мёд.

Напомним, что в канун столетия Октябрьской революции, в День народного единства «Ночь искусств» в Пушкинском Заповеднике решено было проводить ещё и как «Ночь истории».