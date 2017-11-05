Неисправность электропроводки стала причиной пожара, в котором погиб 4-летний ребенок в Гдовском районе
Неисправность электропроводки по данным МЧС является предположительной причиной пожара в деревне Ремда Гдовского района, в котором 4 ноября погиб 4-летний ребенок.
Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что 4 ноября в 16:03, в деревне Ремда Гдовского района произошел пожар в частном доме.
В 18:00 пожар был полностью ликвидирован. В доме проживала бабушка, отец и ребенок. Мать ребенка с семьей не проживала.