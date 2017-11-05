Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
На здании администрации Псковской области (ул. Некрасова, 23) появилось оскорбительное граффити: «П……ы, сделайте дороги!», сообщают Псковскому агентству информации очевидцы.
Добавим, что неизвестные также нанесли граффити на рекламный баннер, установленный перед зданием администрации со стороны Октябрьского проспекта. А в расположенном на противоположной стороне проспекта Детском парке вывернули из земли урны и перевернули малую архитектурную форму.