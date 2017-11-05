ГИБДД: Наблюдается тенденция, когда псковичи не сдают водительское удостоверение после лишения прав

15:15, 05 ноября 2017, ПАИ

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает о порядке сдачи водительского удостоверения лицом, лишенным права управления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в настоящее время наблюдается тенденция, когда водители не сдают водительское удостоверение после лишения их судом права управления. Мотивы могут быть разными. Одни граждане просто не знают о такой обязанности, другие - умышленно не сдают водительское удостоверение с целью уклонения от исполнения решения суда и продолжают управлять автомобилем, а третьи - попросту не считают, что это может повлечь какие-то негативные последствия.

На сегодня в соответствии с нормами Кодекса об административном правонарушении (ст.32.7 КоАП Российской Федерации) водитель обязан самостоятельно сдать права. Сделать это он должен в течение трех дней с момента вступления в законную силу соответствующего постановления суда (с 1 сентября 2013 года у нарушителей правил движения сотрудники ГИБДД водительское удостоверение не изымают).

В случае, если гражданин, лишенный специального права, уклоняется от сдачи водительского удостоверения, то срок лишения специального права прерывается и продолжается со дня сдачи водителем данного удостоверения (либо изъятия) или получения сотрудником ГИБДД заявления лица об утрате водительского удостоверения.

Существует определенный тип водителей, которые всячески уклоняются от выполнения требования о сдаче водительского удостоверения. Они понимают, что, передав документ в ГИБДД, увидят его лишь спустя много месяцев. А это значит, что сесть за руль они могут только незаконно. Одни нарушители, например, ездят со своим водительским удостоверением до истечения назначенного срока, а затем приходят в ГИБДД и просят выдать будто бы сданный документ. Другие лица просто стараются не попадаться на глаза сотрудникам Госавтоинспекции в надежде, что минует срок давности проступка.

На самом деле, сдача водительского удостоверения при лишении регистрируется в базе ГИБДД, поэтому явиться с заявлением о возврате прав и ожидать, что водительское удостоверение тут же вернут, по меньшей мере, не разумно. Сотрудник Госавтоинспекции без труда выявит факт лишения прав при проверке водителя по общей базе.

Если кто-то, рискуя быть задержанным сотрудниками полиции, продолжает ездить с «приостановленными» правами, то он должен быть готов к последствиям, предусмотренным ч.2 статьи 12.7 Кодекса об административном правонарушении. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа – 30 000 рублей; обязательных работ – 100-200 часов; административного ареста – до 15 суток.

А что делать, если лишили прав, а права утеряны? Как сдать то, чего нет? В этой ситуации не нужно опасаться неприятностей. Если водитель обнаружил пропажу документа, то он обязан в тот же срок поставить об этом в известность административный орган, написав заявление в ГИБДД. В нем следует указать, что в связи с утратой водительского удостоверения вы просите начать отсчет срока лишения со дня подачи данного заявления.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывает автолюбителей в случае лишения права управления транспортным средством не уклоняться от сдачи водительского удостоверения, а соблюдать соответствующие нормы законодательства.