0
18:31
Создатель автоклуба «Кураж» претендует на «Народное признание – 2017»
15:43
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
14:32
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017»
14:32
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
13:42
В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»
10:11
День военного разведчика отмечают сегодня в России
Еще новости
Общество

Полиция напоминает псковичам, что делать в случае нападения преступников

Полиция предлагает рекомендации, которым необходимо следовать  в случае, если вы подверглись  нападению злоумышленников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба УМВД России по Псковской области, «если в отношении вас совершено преступление, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося  нападения, так как по «горячим следам» преступника найти легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия».

«Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги», - отметили представители ведомства.

Также рекомендуется запомнить внешность злоумышленника, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь в ходе расследования.

В случае, если есть свидетели, необходимо попросить их подождать до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, следует записать их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

Пострадавшие вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, они могут обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Создатель автоклуба «Кураж» претендует на «Народное признание – 2017»
05 ноября 2017
Создатель автоклуба «Кураж» претендует на «Народное признание – 2017»
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»
05 ноября 2017
Возродивший в Острове баскетбол человек поборется за «Народное признание»
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017»
05 ноября 2017
Фестиваль «Прорыв линии «Пантера» выдвинут на «Народное признание – 2017»
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
05 ноября 2017
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»
05 ноября 2017
В Пскове показали «Многонациональное разноцветье»
День военного разведчика отмечают сегодня в России
05 ноября 2017
День военного разведчика отмечают сегодня в России
Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор
05 ноября 2017
Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор 2

Идет загрузка...