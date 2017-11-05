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Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили

Скандальное граффити, появившиеся накануне на стене здания администрации Псковской области (ул. Некрасова, 23), оперативно закрасили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что на здании региональной администрации появилось оскорбительное граффити: «П……ы, сделайте дороги!».

Добавим, что неизвестные также нанесли граффити на рекламный баннер, установленный перед зданием администрации со стороны Октябрьского проспекта. А в расположенном на противоположной стороне проспекта Детском парке вывернули из земли урны и перевернули малую архитектурную форму.

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