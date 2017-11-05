ГИМС дала псковичам советы, как выжить в холодной воде

15:57, 05 ноября 2017, ПАИ

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает жителям региона о правилах безопасного поведения на воде осенью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, осенняя вода ещё более опасна, потому что становится холодной, возрастает риск происшествий на водоёмах в связи с сезонным изменением погоды.

Понижение температуры приводит к образованию туманов на реках и озёрах региона. Из-за этого, а также нередких в осенний период дождей, снижается видимость на водоёмах. Участившиеся ветра способствуют волнению. А во время заморозков становится всё более вероятно обледенение корпуса маломерных судов, что приводит к ухудшению их устойчивости и манёвренности на воде, а также возможно выпадение людей за борт.

Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.

2. Голову как будто сдавливает железный обруч.

3. Резко учащается сердцебиение.

4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.

5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, в следствии чего человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм включает в работу резервную систему теплопроизводства — механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счёт быстрого непроизвольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание становится всё реже, пульс замедляется, артериальное давление падет до критических цифр.

Основные причины смерти человека в холодной воде:

•Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери.

•Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный "холодовый шок", развивающийся иногда в первые 5-15 мин. после погружения в воду.

•Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи. Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно забраться в неё, так как температура кожи пальцев падает до температуры окружающей воды.

Пользоваться маломерными судами инспекторы ГИМС рекомендуют с осторожностью всю осень. Если вы рыбачите или отдыхаете с использованием лодки, не забудьте надеть спасательный жилет, не допускайте перегруза плавсредства и не употребляйте алкоголь. Соблюдая меры безопасности, Вы сможете избежать непредвиденных ситуаций.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112».