Тела пропавших днем рыбаков извлекли из новоржевского озера Черное

22:29, 05 ноября 2017, ПАИ

Вечером 5 ноября местные жители извлекли из воды тела двух рыбаков, пропавших днем. Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что в озере перевернулась лодка, в которой находились три человека. Один из них был спасен очевидцами происшествия, тела двух других не найдены.

Как стало известно ПАИ, уцелевший рыбак госпитализирован в Пушкиногорскую межрайонную больницу. Тела двух других переданы полиции, их личности выясняются.