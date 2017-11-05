Две псковички попали в рейтинг самых красивых участниц Лиги женского хоккея

22:58, 05 ноября 2017, ПАИ

Две псковички из команды «Штурм» попали в рейтинг самых красивых хоккеисток Лиги женского хоккея по версии портала Чемпионат.com. В подборку самых эффектных представительниц Лиги женского хоккея вошли защитница «Шутрма» Галина Макарова и нападающая Екатерина Пляплина.

Галина помимо хоккея занимается танцами на пилоне, спортивной гимнастикой и конным спортом, а также является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Екатерина строит карьеру в сфере PR и рекламы.

Как отмечает Чемпионат.com, 28 октября стартовал третий сезон Лиги женского хоккея среди любителей. За звание лучших будут бороться 29 команд. 21команда выступит в дивизионе «Амазонки», 8 - в дивизионе «Олимпийские надежды», где сыграют девушки не старше 18 лет. Всего в турнире примут участие более 500 хоккеисток.