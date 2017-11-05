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Происшествия

В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля

Вечером в воскресенье, 5 ноября, около 21:10 в Пскове на Рижском проспекте возле пересечения с улицей Балтийской произошло ДТП: автомобиль сбил пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По сообщениям очевидцев происшествия, пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в районе автобусной остановки возле гипермаркета «Лента». В результате его сбил Mitsubishi Outlander, двигавшийся в сторону центра города. Пешеход остался жив. 

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