7 ноября в Псковской области ожидается до +7 градусов и небольшой дождь

10:19, 06 ноября 2017, ПАИ

Во вторник, 7 ноября, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью -1…+4, днем +2…+7 градусов Цельсия.

Также прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 3-8 м/сек и высокое атмосферное давление.