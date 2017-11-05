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Общество

7 ноября в Псковской области ожидается до +7 градусов и небольшой дождь

Во вторник, 7 ноября, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура по области: ночью -1…+4, днем +2…+7 градусов Цельсия.

Также прогнозируется ветер западных направлений со скоростью 3-8 м/сек и высокое атмосферное давление. 

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