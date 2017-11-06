В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей

10:27, 06 ноября 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск учащегося одного из псковских колледжей, уроженца города Пыталово 1997 года рождения Сергея Олеговича Фёдорова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, год назад, 4 октября 2016 года, юноша ушёл с места с места учёбы и пропал, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

В последний раз, когда его видели, пропавший был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы Adidas. С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.