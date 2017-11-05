0
17:03
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
14:32
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
16:40
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
13:11
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
12:03
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм
23:48
Псковский политкалендарь: октябрь 2017 года
17:29
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
Еще новости
Политика

Росгвардии хотят вменить охрану губернаторов

В Госдуму внесёт законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов Федерации.

Как сообщает «РИА Новости», в пояснительной записке к документу указано, что соответствующее решение было предложено президентом Владимиром Путиным.

Также отмечается, что услуги по обеспечению безопасности губернаторов будут осуществляться только на договорной основе, а охрана иных лиц — как правило, на договорной основе.

Согласно законопроекту, «средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в полном объеме».

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
05 ноября 2017
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа 1
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
05 ноября 2017
Юбилей революции отпраздновали псковские коммунисты
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
04 ноября 2017
Александр Котов: Сегодняшний праздник - символ единения миллионов людей
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства
04 ноября 2017
Андрей Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства 1
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм
04 ноября 2017
Депутат госдумы Александр Козловский: День народного единства символизирует патриотизм 1
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
03 ноября 2017
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
02 ноября 2017
Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком
02 ноября 2017
Депутаты областного Собрания рассчитывают на тесный контакт и конструктивную работу с сенатором Андреем Турчаком

Идет загрузка...