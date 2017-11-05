Росгвардии хотят вменить охрану губернаторов

11:59, 06 ноября 2017, ПАИ

В Госдуму внесёт законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов Федерации.

Как сообщает «РИА Новости», в пояснительной записке к документу указано, что соответствующее решение было предложено президентом Владимиром Путиным.

Также отмечается, что услуги по обеспечению безопасности губернаторов будут осуществляться только на договорной основе, а охрана иных лиц — как правило, на договорной основе.

Согласно законопроекту, «средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в полном объеме».

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.