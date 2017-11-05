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Общество

Опубликован график выездной вакцинации псковичей против гриппа с 7 по 12 ноября

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию горожан против гриппа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении, с 7 по 12 ноября выездные фельдшерско-акушерские пункты будет работать в областном центре по следующему графику:

7 ноября, вторник

8 ноября, среда

9 ноября, четверг

10 ноября, пятница

12 ноября, воскресенье

Прививки проводятся бесплатно. При себе гражданам необходимо иметь паспорт.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Также возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, заместителя главврача по профилактической работе Оксаны Торгашевой - 53-62-14.

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