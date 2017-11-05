Опубликован график выездной вакцинации псковичей против гриппа с 7 по 12 ноября
Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию горожан против гриппа.
Как сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении, с 7 по 12 ноября выездные фельдшерско-акушерские пункты будет работать в областном центре по следующему графику:
7 ноября, вторник
- с 10:00 до 12:00 - улица Николая Васильева, 38, около магазина «Вольный купец»;
- с 12:30 до 15:00 - конечная остановка «Лисьи горки»;
8 ноября, среда
- с 10:00 до 15:00 – Кресты, ДОС Военный городок, 120а, около магазина «Магнит»;
- с 10:00 до 15:00 – улица Коммунальная, 41, около магазина «Империал»;
9 ноября, четверг
- с 10:00 до 15:00 - улица Леона Поземского, 92, около рынка «На Алмазной»;
- с 10:00 до 15:00 - Рижский проспект, 96б, около магазина «Лента»;
10 ноября, пятница
- с 10:00 до 15:00 - улица Коммунальная, 41, около магазина «Империал»;
- с 10:00 до 14:00 - улица Труда, 54, около магазина «Тележка»;
12 ноября, воскресенье
- с 10:00 до 14:00 - улица Леона Поземского, 92, около рынка «На Алмазной».
Прививки проводятся бесплатно. При себе гражданам необходимо иметь паспорт.
Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Также возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, заместителя главврача по профилактической работе Оксаны Торгашевой - 53-62-14.