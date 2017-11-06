Сотрудники Росгвардии задержали в псковском магазине подозреваемую в краже
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства, подозреваемая передана полицейским.