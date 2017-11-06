0
10:27
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
09:19
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
14:52
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
14:01
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
13:10
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
10:55
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
22:05
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали в псковском магазине подозреваемую в краже

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемая передана полицейским.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
06 ноября 2017
В Пскове продолжают разыскивать пропавшего год назад учащегося одного из колледжей
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля
06 ноября 2017
В Пскове возле «Ленты» пешеход попал под колёса автомобиля 1
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов
05 ноября 2017
В Детском парке Пскова устраняют последствия налета вандалов 6
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили
05 ноября 2017
Скандальное граффити на здании администрации Псковской области оперативно закрасили 2
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО)
05 ноября 2017
Администрация Псковской области подверглась атаке вандалов (ФОТО) 8
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО)
05 ноября 2017
Акт вандализма совершен в Детском парке Пскова (ФОТО) 20
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
02 ноября 2017
Интернет-мошенничества участились в Псковской области
Пскович спрыгнул с моста через Великую
02 ноября 2017
Пскович спрыгнул с моста через Великую 1

Идет загрузка...