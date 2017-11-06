Пятеро спортсменок ДЮСШ «Мастер» завоевали награды на Фестивале женского самбо в Петербурге
Пятеро псковичек, представляющих ДЮСШ «Мастер», успешно выступили на Фестивале женского самбо, который прошёл в Санкт-Петербурге в воскресенье, 5 ноябяря.
Как сообщили Псковскому агентству информации в федерации самбо города Пскова, Анастасия Васильева, выступавшая в весовой категории 52 кг, и Полина Ванюхина Полина (51 кг) завоевали золотые медали в личном зачёте.
Ещё две спортсменки заняли вторые места: Ксения Щелканова (65 кг) и Ангелина Степанова (59 кг).
Кроме того, Александра Данилова в весовой категории +60 кг завоевала бронзу.
Прошедшие соревнования являлись очередным этапом подготовки к первенству Северо-западного федерального округа. В них приняли участие более 200 спортсменов.