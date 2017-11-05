Трамп и Абэ сошлись во мнении о возможности применения силы против КНДР

13:57, 06 ноября 2017, ПАИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня, 6 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Токио заявил, что они сошлись во мнении о возможности военного решения проблемы КНДР, проводящей запрещённые ядерные испытания и пуски ракет.

"Мы поддерживаем позицию президента Трампа относительно того, что в отношении Северной Кореи все варианты лежат на столе", - цитирует ТАСС японского лидера.

По мнению Абэ, сейчас не время для диалога с КНДР. "Необходимо оказывать максимальное давление на Северную Корею", - заявил премьер Японии.

Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что Вашингтон не будет больше терпеть провокационные действия КНДР.

«Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения - США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи», - заявил он.

При этом президент США добавил, что Япония сможет легко сбивать ракеты КНДР, которые пролетают над ее территорией, когда завершит закупку нового вооружения у США. «Я скажу, что они смогут сбивать их, когда завершат приобретение нового вооружения у США. Они с легкостью смогут это сделать, как мы сделали это на днях в небе над Саудовской Аравией. И это была ракета, которая летела очень быстро, как иголка в небе», - отметил Трамп.