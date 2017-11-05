0
17:03
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
21:23
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
16:05
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
22:23
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки
12:24
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
Еще новости
Страна и мир

Трамп и Абэ сошлись во мнении о возможности применения силы против КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня, 6 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Токио заявил, что они сошлись во мнении о возможности военного решения проблемы КНДР, проводящей запрещённые ядерные испытания и пуски ракет.

"Мы поддерживаем позицию президента Трампа относительно того, что в отношении Северной Кореи все варианты лежат на столе", - цитирует ТАСС японского лидера.

По мнению Абэ, сейчас не время для диалога с КНДР. "Необходимо оказывать максимальное давление на Северную Корею", - заявил премьер Японии.

Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что Вашингтон не будет больше терпеть провокационные действия КНДР.

«Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения - США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи», - заявил он.

При этом президент США добавил, что Япония сможет легко сбивать ракеты КНДР, которые пролетают над ее территорией, когда завершит закупку нового вооружения у США. «Я скажу, что они смогут сбивать их, когда завершат приобретение нового вооружения у США. Они с легкостью смогут это сделать, как мы сделали это на днях в небе над Саудовской Аравией. И это была ракета, которая летела очень быстро, как иголка в небе», - отметил Трамп.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа
05 ноября 2017
Стали известны темы предстоящей встречи Путина и Трампа 1
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
24 октября 2017
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
23 октября 2017
Замначальника Главного управления России станет гостем ПАИ-live 24 октября
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки
17 октября 2017
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
15 октября 2017
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника
11 октября 2017
Участники учения в Псковской области создали огневой мешок и уничтожили вклинившегося условного противника

Идет загрузка...