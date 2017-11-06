В Ингушетии боевики напали на пост ДПС: ранены 4 сотрудника, 1 погиб

14:23, 06 ноября 2017, ПАИ

В ингушском селе Яндаре накануне, 5 ноября, боевики атаковали стационарный пост ДПС. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, сотрудникам ГИБДД удалось отбить нападение.

При этом двое боевиков были убиты. Также погиб один из сотрудников полиции, ещё четверо получили ранения, и состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Пострадавшие стражи порядка экстренно были доставлены в республиканскую больницу в Назрани.

На месте боя были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Личность одного из убитых бандитов была установлена. По предварительным данным, им оказался житель Ингушетии Магомед Мурзабеков. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность второго уничтоженного боевика.