2015-2017 годы могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений

14:48, 06 ноября 2017, ПАИ

Нынешний 2017 год наряду с 2015 и 2016-м с большой степенью вероятности могут стать самыми жаркими за всю историю систематических наблюдений за климатом. Как передаёт ТАСС, такой прогноз сегодня в Женеве сделала Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

В заявлении организации сказано, что "глобальная средняя температура за период с января по сентябрь была на 0,47 градуса по Цельсию выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год". Это на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Кроме того, эксперты напоминают, что в отдельных районах на юге Европы, включая Италию, а также в Северной Африке, некоторых областях на востоке и юге Африки, в азиатской части Российской Федерации «было рекордно тепло». В то же время в северо-западной части США и западной части Канады было более прохладно, чем в среднем с 1981 по 2010 год.

В ВМО также отметили, что вследствие мощного явления урагана Эль-Ниньо «2016 год, вероятно, останется самым теплым годом в истории наблюдений», а 2017 и 2015 годы займут второе и третье места. Вместе с тем период с 2013 по 2017 год «станет самым теплым пятилетним периодом в истории наблюдений» со средним значением температур, по предварительным данным, на 0,4 градуса выше, чем с 1981 по 2010 годы.

Эксперты отмечают, что с января по сентябрь 2017 года «протяженность арктического льда была значительно ниже среднего уровня», а в течение первых четырех месяцев года она была «рекордно низкой». Протяженность антарктического льда также была значительно ниже средних значений.

«Мы стали свидетелями необычайной погоды, включая температуры, превышающие 50 градусов по Цельсию в Азии, рекордные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, достигшие берегов Ирландии, разрушительные муссонные наводнения, оказавшие воздействие на жизнь многих миллионов людей, и непрекращающуюся засуху в Восточной Африке», - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Многие из этих явлений, подчеркнул он, представляют собой «явный признак изменения климата, вызванного увеличением концентраций парниковых газов в результате деятельности человека».