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Спорт

В Пскове прошли чемпионат и первенство области по самбо

В субботу, 4 ноября, в Пскове на базсе спорткомлекса «Олимп» прошли чемпионат и первенство области по самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 1998-99 годов рождения, а также юношей и девушек 2000-01 годов рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации самбо, эти соревнования являлись отбором на чемпионат и первенство Северо-западного федерального округа, которое пройдет в городе Вельск (Архангельская область) с 6 по 9 декабря.

В соревнованиях приняло участие около 150 человек из Пскова, Великих Лук, Себежа, Дно, Красногородска, Невеля, Великолуцкого района и Пушкинских Гор. Псков представляли самбисты ДЮСШ «Мастер», спортклуба «Бригантина», местного филиала Академии ФСИН России и военнослужащие 76-й дивизии ВДВ.

В личном первенстве победителями стали:

среди юношей:

Алексей Дюринский (Невель), Максим Артюшенков (Псков), Леонид Невзоров (Псков), Дмитрий Якубовский (Псков), Михаил Васильев (Псков), Асхаб Нурмагомедов (Псков), Игорь Бойцов (Великие Луки) , Александр Портнов (Дно) и Кирилл Александров (Дно);

среди юниоров:

Владимир Васильев (Дно), Шамиль Шахбанов (Псков), Павел Пименов (Псков), Евгений Савченко (Псков), Егор Кириллов (Великие Луки) и Михаил Савеленко (Псков);

среди мужчин:

Дмитрий Спиридонов (Великие Луки), Магомедимин Динмагомедов (Псков), Эльшад Тагинв (Псков), Илья Чураков (Псков), Федор Шумейко (Псков), Александр Галяутдинов (Псков), Павел Фалилеев (Псков) и Игорь Мишанов (Великие Луки).

среди девушек:

Анна Шелиманова (Псков), Дарья Стояновская (Псков), Полина Ванюхина (Псков), Ксения Щелканова (Псков).

среди юниорок:

Анастасия Васильева (Псков) и Алина Мельникова (Великие Луки).

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