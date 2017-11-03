Нефть подорожала до 2-летнего максимума после ареста саудовских принцев

16:12, 06 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 6 ноября, в ходе торгов стоимость барреля нефти марки Brent достигла отметки $62,87, что примерно на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов и соответствует историческому максимуму с июля 2015 года.

Как сообщает РБК, аналитики Bloomberg отмечают, что рост нефтяных котировок продолжается на фоне проведенных в Саудовской Аравии арестов ряда членов королевской семьи, среди которых оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф, и, соответственно, укреплением позиций наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, который выступает за сокращение квот ОПЕК.

Отметим, 32-летний Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем Саудовской Аравии 21 июня 2017 года в соответствии с указом своего отца, короля Сальмана, заменив на этом посту своего двоюродного брата Мухаммеда бен Наифа. В случае восшествия на престол Мухаммед бен Сальман станет первым королем Саудовской Аравии, не являющимся сыном Абдул-Азиза аль Сауда (не считая, разумеется, самого основателя династии).

24 октября 2017 года кронпринц объявил о намерении превратить страну в государство, «открытое для всех религий и всего мира». По его словам, Саудовская Аравия скоро покончит с «экстремистскими идеями».