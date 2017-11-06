В Сараево установили памятник Виталию Чуркину с надписью «Спасибо за Русское Нет»

16:59, 06 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 6 ноября, в восточной части столице Боснии и Герцеговины Сараево, населённой преимущественно сербами, был торжественно установлен памятник бывшему постпреду России при ООН Виталию Чуркину.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство, монумент представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни (1952-2917) Виталия Чуркина, а также надписью «Спасибо за Русское Нет».

Также в дипмиссии отметили, что инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО «Восточная Альтернатива», а посольство поддержало это начинание.

Напомним, Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей события 1995 года геноцидом. За документ проголосовали десять членов СБ, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались.

Виталий Чуркин тогда заявил, что принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

Сам постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.