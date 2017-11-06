Псковской области нужно больше медицинских вертолетов — Михаил Ведерников (ВИДЕО)

17:21, 06 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 6 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников познакомился с работой санавиации на аэродороме в поселке Середка (Псковский район).

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, главе региона продемонстрировали работу санавиации в условиях чрезвычайной ситуации — доставку условного пострадавшего к вертолету и его дальнейшую транспортировку в больницу по воздуху. Руководитель региона сам поучаствовал в полете и убедился в комфортности пребывания пациента на борту.

Легкий вертолет «Ансат», сделанный на казанском вертолетном заводе, предназначен для региональных полетов и служит для перевозки экстренных пациентов в больницы областного центра или Санкт-Петербурга.

«Для Псковской области наличие санавиации — очень важный элемент в оказании помощи. Потому что для жителей отдаленных территорий это наиболее быстрый способ оказать экстренную медпомощь», - заявил Михаил Ведерников после осмотра вертолета.

Он напомнил, что вертолет был приобретен в рамках областной программы развития экстренной медпомощи. При этом начало работы санавиации в регионе выявило сложности: количество заявок от медучреждений на воздушную перевозку пациентов в 2 раза превышает возможности санавиации. «Мы предварительное говорили с руководством российских вертолетных компаний, и на следующей неделе запланировали совместное совещание для того, чтобы обеспечить регион дополнительными единицами техники», - рассказал Михаил Ведерников.