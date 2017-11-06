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Политика

Лидер псковской «Родины» Вилков снялся с выборов главы Гдовского района

Лидер псковского отделения партии «Родина» и руководитель движения «Псков – город без наркотиков» Константин Вилков сегодня, 6 ноября, подал в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с досрочных выборов главы Гдовского района, которые должны пройти в воскресенье, 12 ноября.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Вилков пояснил своё решение так: «Мы провели определённую работу и пришли к выводу, что эффективно руководить муниципалитетом может только человек, который непосредственно в нём проживает. Гдовский район для меня не чужой, но, учитывая, что область объективно находится в тяжелейшем положении, я принял решение снять свою кандидатуру. По моему мнению, главой района должен стать человек, который не будет тратить время на раскачку, на вникание в проблематику».

При этом лидер местного отделения «Родины» отметил, что его решение было принято не в пользу кого-то из других участников предвыборной гонки.

Отметим, что помимо Вилкова на выборы главы Гдовского района баллотировались ещё 5 человек: первый секретарь комитета областного отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Дмитрий Иванов, врио главы муниципалитета, первый заместитель главы Николай Капитонов («Единая Россия»), глава администрации городского поселения «Гдов» Юрий Павлов («Яблоко»), директор ООО «ПХМК Карельский гранит – Псков» Игорь Романов («Партия роста») и фельдшер скорой помощи Жанна Романчук (ЛДПР).

Добавим, необходимость в проведении досрочных выборов главы Гдовского района возникла в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района приняло отставку главы района Михаила Разумнова. Он написал заявление о сложении полномочий.

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