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Общество

Трость и устройство для чтения получил осужденный себежской колонии благодаря прокуратуре

В Себежском районе прокуратура добилась обеспечения осужденного-инвалида средствами реабилитации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области по обращению осужденного ИК-3, являющегося инвалидом 1 группы, провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что осужденный-инвалид в течение длительного времени не был обеспечен белой тактильной складной тростью, медицинским термометром с речевым выходом и специальным устройством для чтения «говорящих книг» на флэш-картах.

В этой связи в Себежский районный суд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию исправительного учреждения обеспечить нуждающегося необходимыми средствами реабилитации. Требования прокурора удовлетворены, на администрацию ИК-3 возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, осужденный-инвалид приступил к выполнению программы реабилитации.

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