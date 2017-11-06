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За фиктивную регистрацию белорусов опочанке грозит тюрьма

Жительница Опочецкого района предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что 11 августа женщина оформила уведомления о прибытии четырех граждан Белоруссии, в которых указала местом их пребывания на территории Российской Федерации адрес своего дома, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 11 Опочецкого района Псковской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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