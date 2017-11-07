Псковичи-участники программы софинансирования пенсии до конца года должны перечислить взносы для получения господдержки

10:23, 07 ноября 2017, ПАИ

Псковским участникам программы софинансирования пенсии, чтобы получить поддержку от государства, необходимо уплатить от 2 до 12 тысяч рублей в год. Те участники программы софинансирования, которые не успеют перечислить взносы до конца года, либо перечислят менее 2 тысяч рублей, государственной доплаты не получат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Напомним, что все участники программы госсофинансирования в течение 10 лет с момента уплаты первого взноса могут самостоятельно через банк или по месту работы отчислять в Пенсионный фонд от 2 до 12 тысяч в год. Периодичность и суммы взносов каждый устанавливает сам. Средства попадают на индивидуальный лицевой счёт плательщика, а на следующий год государство добавляет ему столько же. Средства, помимо фактического накопления, инвестируются, ещё больше увеличивая суммы на счёте.

Получить свои «вложения» можно при выходе на пенсию. При этом, начиная с 2016 года, получать удвоенную выплату пенсионеры-участники Программы смогут только 1 раз в 5 лет. И, если средства они уже получили в 2015 году, то получить следующую выплату можно будет только в 2020 году.

Также все участники программы софинансирования имеют право на налоговый вычет - 13% от внесенных сумм. Для его получения необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета. Также нужно приложить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов. Если взносы перечислялись по заявлению из заработной платы, нужна справка из бухгалтерии работодателя.

С начала действия программы государственного софинансирования псковичи внесли на свою будущую пенсию более 232,9 млн. рублей. Только в текущем году сумма взносов составила более 11,2 млн. рублей.