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Общество

7 ноября отмечается 100-летие Октябрьской революции

7 ноября отмечается 100-летие Октябрьской революции 1917 года. В честь памятной даты в Пскове состоится демонстрация. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, шествие начнётся в 12:00. Колонна пройдёт по Рижскому проспекту от дома 40б до площади Ленина. Отметим, что в связи с демонстрацией будет перекрыто движение с 12:00 до 13:00.

Кроме того, в 14.30  Псковский государственный университет (кафедра отечественной истории), Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва, Военно-исторический клуб «Кольчуга» проведут круглый стол на тему «Великая Октябрьская революция 1917 года: цивилизованный выбор или случайность?». Участники мероприятия ознакомятся с выставкой книг «К 100-летию Великой Октябрьской революции (1917-2017)» и выставкой копий документов «Революционный 1917 год» из фондов Отделения документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области».

 Круглый стол пройдёт в библиотеке имени И. Василёва (Октябрьский проспект, 19 а, читальный зал).

Отметим, что основное торжество, посвящённое 100-летию революции, псковские коммунисты провели 5 ноября. Как это было -  можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ.

Как пишет calend.ru, до 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии.

В современной России праздник был переименован сначала в День согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных идеологических взглядов), а затем упразднен. В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году.

Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и многих других государств мира. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала 73 года. 

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