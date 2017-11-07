Псковские спецназовцы готовятся к войне в горах под надзором беспилотников

09:26, 07 ноября 2017, ПАИ

Более 100 военнослужащих бригады специального назначения Западного военного округа, дислоцированной в Пскове, занимаются горной подготовкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Разведчики учатся вязать альпинистские узлы, преодолевать горно-штурмовую полосу препятствий различными способами с полной выкладкой, использовать навигационное оборудование, карты и компас.

Кроме того, каждый разведчик освоит курс специального горного спортивного комплекса, куда включены, в частности, спуск и подъем по скалам со страховкой, преодоление воздушной и водной переправы.

Как сообщили в пресс-службе, псковский спецназ отработает приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Также разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

За действиями военнослужащих в ходе обучения будут наблюдать расчеты беспилотных летательных аппаратов с применением новейших комплексов разведки «Орлан-10».