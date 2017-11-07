Дедовские плачи наступили по народному календарю

09:32, 07 ноября 2017, ПАИ

7 ноября по народному календарю наступили Дедовские плачи, сообщает calend.ru. В этот ноябрьский день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные плачи, получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей. Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить (особенно алкоголь) на погосте было не принято, еду на могиле тоже не оставляли — отдавали ее нищим. Придя домой, накрывали обильный стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение умершие родственники.

Кроме того, полагалось в этот день оказать помощь сиротам и обездоленным, ведь их жизнь обычно была несладкой. Недаром предки говорили: «В сиротстве жить — день-деньской слезы лить». Как и нищие, сироты считались обделенными счастьем и удачей. Поэтому о детях, оставшихся без родителей, обычно заботились всей деревней. Обманывать или обкрадывать сироту считалось страшным грехом.

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев — им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место — иначе можно было спугнуть удачу.