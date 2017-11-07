Выиграть два билета на самый тёплый концерт осени могут псковичи

11:12, 07 ноября 2017, ПАИ

Псковская областная филармония разыграет два билета на концерт «Снова осень» Натальи Александровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Осень - совсем не унылое время года, а многоцветная, динамичная, яркая пора для проявления самых прекрасных чувств. А мои песни и романсы добавят лирическую нотку к осеннему аккорду», - отметила Наталья Александрова.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с яркой осенней фотографией, написать несколько слов о том, почему вам нравится осень. Также необходимо в тексте поставить хэштег #сноваосень и добавить ссылку на информацию о концерте http://philpskov.ru/afisha/?1293

Итоги конкурса подведут 13 ноября в 18:00. Наталья Александрова сама выберет понравившееся ей фото и подарит победителю билеты со своим автографом. Также у победителя появится возможность встретиться с артисткой лично и сфотографироваться с ней на память.

Напомним, что в концерте под названием «Снова осень» прозвучат старинные русские и современные романсы, песни на стихи псковских поэтов, а также песни, знакомые многим по кинофильмам и песни известных исполнителей поп-музыки. В концерте принимают участие Андрей Ефстафьев (клавишные), Алексей Бобров (гитара), Серафима Дмитриева (вокал), шоу-балет «АРТ».