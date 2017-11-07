Концерт памяти артиста оркестра Псковской филармонии Игоря Остафийчука состоится 12 ноября

11:24, 07 ноября 2017, ПАИ

12 ноября в Большом концертном зале областной филармонии состоится концерт памяти псковского музыканта, пианиста, артиста оркестра Псковской филармонии Игоря Остафийчука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Спустя ровно год после его ухода симфонический оркестр приглашает своих слушателей вспомнить этого человека, проработавшего в оркестре с первого дня его существования до последних дней своей жизни. Помимо музыки, в концерте прозвучат воспоминания об Игоре Остафийчуке тех, с кем он шел рядом по жизни и оставил след в их душах, в их памяти», - отметили в дирекции.

В программе прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №1 Бетховена и «Неоконченная» симфония Шуберта. Эти сочинения Игорь Остафийчук исполнял и как солист-пианист, и как артист группы ударных симфонического оркестра.

Солист – Никита Волов (фортепиано, Москва), дирижер – Эдуард Банько. Начало концерта в 16:00.

Билеты на сайте и в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24.