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Общество

О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и  президент Федерации воркаута России Максим Попов договорились о проведении в Пскове спортивного массового мероприятия и о создании  площадки для воркаута. Об этом врио губернатора сообщает на своей странице в Инстаграме.

Михаил Ведерников и Максим Попов обсудили методы развития уличного спорта в Псковскй области. Президент Федерации воркаута рассказал, что несколько лет назад в Твери и в Махачкале были установлены современные спортивные площадки для воркаута, которые со временем привлекли внимание профессиональных и начинающих спортсменов.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что уже несколько лет сотрудничает с Максимом Поповым в разных регионах: в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа и в Калиниградской области, где в этом году прошел Кубок мира по WorkOut.

«Современные спортплощадки востребованы и активно функционируют в этих регионах. Мы договорились, что Федерация воркаута при поддержке Росмолодежи проведет у нас спортивное мероприятие и в Пскове появится площадка для воркаута. Уверен, что задуманное скоро воплотится в жизнь и придаст псковскому воркаут-движению новый импульс», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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