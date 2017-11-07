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Общество

«Золото» завоевал псковский спортсмен Тимур Федотов на Кубке России по пауэрлифтингу в Арзамасе

На Кубке России по пауэрлифтингу (классическое троеборье) мастер спорта по пауэрлифтингу, вице-президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области, тренер Школы пауэрлифтинга, пскович Тимур Федотов занял первое место в весе до 105 килограммов. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации пауэрлифтинга, турнир проходил со 2 по 5 ноября в Арзамасе (Нижегородская область). 

«Изначально в этой весовой категории заявки подали 10 человек, но в итоге участвовали всего четверо. Особо борьбы у меня не было, отрыв от второго места был большой. Для себя я не лучший результат показал, но, тем не менее, первое место получилось выиграть», - рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ Тимур Федотов.

В дальнейших планах, по словам спортсмена, - участие в 2018 году в Чемпионате России по пауэрлифтингу в Перми, где будет проходить отбор на международные соревнования. Как отметил Тимур Федотов, есть все шансы попасть в сборную России.

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