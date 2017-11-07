Акция «Театр всем!» стартовала в Пскове

12:17, 07 ноября 2017, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина объявил о начале акции «Театр всем!». Каждый месяц будет определяться самый популярный спектакль репертуара и по итогам мониторинга в следующем месяце билеты на эту постановку будут продавать по единой сниженной цене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первым спектаклем, который примет участие в акции, стала работа «Старик». В октябре 2017 года спектакль собрал наибольшее количество зрителей и положительных отзывов. В рамках акции «Театр всем!» любой билет на показ 12 ноября будет стоить 200 рублей.

«Мы не только меняем репертуарную политику, а ещё и ценовую. Мы уже снизили цены на детские спектакли малой сцены и сделали стоимость билета единой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы и другие билеты на спектакли стали более доступными. Мы поняли, что люди хотят ходить в театр. Наша задача - сделать репертуар интересным для зрителя, а билеты доступными для разных категорий граждан», - рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с антрактом. Для зрителей старше 12 лет. Билеты по акции можно приобрести только в кассе театра на улице Пушкина, 13. Справки по телефону: 72-80-22.