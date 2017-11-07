Всеволод Рожнятовский и Дмитрий Северюхин станут участниками «Поэтопроектора»

14:33, 07 ноября 2017, ПАИ

11 ноября в 18:00 в Пскове на пятнадцатом сеансе «Поэтопроектора» выступят поэты Всеволод Рожнятовский и Дмитрий Северюхин, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: улица Пушкина, 3а. Вход свободный.

Всеволод Рожнятовский - поэт, искусствовед. Бо́льшую часть жизни провел в Пскове, где работал токарем, грузчиком-водителем электрокара, журналистом, кузнецом-молотобойцем, научным сотрудником в музее. С 2001 года живет в Санкт-Петербурге. Кандидат искусствоведения, доцент, автор нескольких десятков научных статей на темы византийского и древнерусского искусства и одной монографии, а также множества критических статей и публикаций стихов – в самиздатских сводах «Майя» и «Сумерки», с 1990 года в различных журналах и поэтических антологиях. Выпустил четыре книги стихов: «Царь Великий год или бестолковый типикон Севы Рожнятовского» (Псков – М., 2000); «Батискафные глаза барокко» (СПб., 2009); «Мирожские стихи» (СПб., 2013); «Индикт» (М., 2017).

Дмитрий Северюхин - поэт, искусствовед, художник, писатель. Родился в Ленинграде. Окончив Политехнический институт, много лет работал инженером; специалист по электронным компонентам, автор многих запатентованных изобретений, в том числе секретных. Расставшись с инженерной профессией, зарабатывал как художник, занимался галерейным бизнесом, двенадцать лет содержал художественный салон в Чайном домике Летнего сада, где проходили выставки и литературные чтения. Доктор искусствоведения (2010), профессор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и других петербургских вузов. Автор многих научных трудов. В 2009 получил Анциферовскую премию за лучший труд по краеведению (книга «Старый художественный Петербург»), в 2014 орден «Карл Фаберже – Придворный ювелир», в 2016 – приз «Книжный червь» (ежегодная профессиональная награда подвижникам книжного дела). Выпустил книги прозы и поэзии: «Вечер в Летнем саду» (2002), «Митино счастье» (2003), «Буковки» (2006), «Картинки» (2009), «Митины сны» (2013).

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.