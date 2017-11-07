Поступила первая заявка на участие в конкурсе на должности главы администрации Пскова

11:38, 07 ноября 2017, ПАИ

В повторном конкурсе на должность главы администрации Пскова появился первый участник. Это Сергей Лавриненко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Он родился в Чикменте (Казахстан) в 1970 году. Имеет высшее образование, окончил Казахстанский химико-технологический институт имени М. Ауезова по специальности автомобили и автомобильное хозяйство с квалификацией инженера-механика.

Трудовую деятельность начал в 1990 году, работал столяром, слесарем, механиком, руководил коммерческой компанией, в настоящее время трудится в Псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Документы приняла секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса - заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

Предыдущий конкурс признан несостоявшимся, так как четверо из пяти претендентов отозвали свои заявления.