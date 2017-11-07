0
16:29
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
16:24
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
15:47
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:57
100-летие Октябрьской революции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:28
«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»
11:40
На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов
Еще новости
Общество

Поступила первая заявка на участие в конкурсе на должности главы администрации Пскова

 В повторном конкурсе на должность главы администрации Пскова появился первый участник. Это Сергей Лавриненко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Он родился в Чикменте (Казахстан) в 1970 году. Имеет высшее образование, окончил Казахстанский химико-технологический институт имени М. Ауезова по специальности автомобили и автомобильное хозяйство с квалификацией инженера-механика.

Трудовую деятельность начал в 1990 году, работал столяром, слесарем, механиком, руководил коммерческой компанией, в настоящее время трудится в Псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Документы приняла секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16:00 до 18:00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса - заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

Предыдущий конкурс признан несостоявшимся, так как четверо из пяти претендентов отозвали свои заявления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
07 ноября 2017
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
07 ноября 2017
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города 1
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
07 ноября 2017
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
07 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
100-летие Октябрьской революции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2017
100-летие Октябрьской революции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»
07 ноября 2017
«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»
На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов
07 ноября 2017
На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов 3
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России
07 ноября 2017
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России 4

Идет загрузка...