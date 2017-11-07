На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов

11:40, 07 ноября 2017, ПАИ

На время строительных работ в магазине «Ракета» (Октябрьский проспект, 28) проход пешеходов по четной стороне проспекта будет закрыт, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова.

«Во время ремонта крыльца здания будет использоваться тяжелая строительная техника, в том числе и кран-манипулятор. Поэтому для обеспечения безопасности граждан движение по тротуару будет временно ограничено», - пояснили в УГХ.

В качестве путей обхода псковичам предполагаются проход через двор дома № 28 по Октябрьскому проспекту или тротуар с противоположной стороны проспекта. Срок, на который будет действовать обход, не уточняется.

Напомним, 2 ноября читатель ПАИ сообщил, что рабочие, готовящиеся к ремонту помещений магазина, возводят строительный забор, который перекроет пешеходный тротуар вдоль дома № 28 по Октябрьскому проспекту. В ответ представитель Управления строительства и капремонта администрации Пскова заверил, что такого рода конфигурация забора нарушает нормы и недопустима. Сообщалось, что информация донесена до сведения строителей, и что забор будет перемещен.