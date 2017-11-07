Финал Кубка Псковской области по программированию среди школьников проходит 7 ноября

13:44, 07 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 7 ноября, в Пскове в областном институте повышения квалификации работников образования (Кузнецкая, 13) проходит финальный этап Кубка Псковской области по программированию среди школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Всего в финале участвуют 10 команд из разных образовательных учреждений Псковской области. С 11:30 до 15:30 школьники будут решать различные задачи по информатике, а в 16:20 организаторы подведут итоги и наградят лучшую команду.

Турнир проводится в целях вовлечения школьников в проектирование и разработку собственных программных продуктов, популяризации программирования как инструмента развития универсальных учебных действий современного учащегося, а также для популяризации свободного программного обеспечения и привлечения общественного внимания к олимпиадному движению по информатике.