0
16:29
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
16:24
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
15:47
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
15:00
Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:57
100-летие Октябрьской революции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:28
«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»
11:40
На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов
Еще новости
Общество

Финал Кубка Псковской области по программированию среди школьников проходит 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, в Пскове в областном институте повышения квалификации работников образования (Кузнецкая, 13) проходит финальный этап Кубка Псковской области по программированию среди школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Всего в финале участвуют 10 команд из разных образовательных учреждений Псковской области. С 11:30 до 15:30 школьники будут решать различные задачи по информатике, а в 16:20 организаторы подведут итоги и наградят лучшую команду. 

Турнир проводится в целях вовлечения школьников в проектирование и разработку собственных программных продуктов, популяризации программирования как инструмента развития универсальных учебных действий современного учащегося, а также для популяризации свободного программного обеспечения и привлечения общественного внимания к олимпиадному движению по информатике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
07 ноября 2017
Легенда мирового парашютного спорта номинирована на премию «Народное признание»
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города
07 ноября 2017
Усилить работу полиции для предотвращения вандализма в Пскове попросил глава города 1
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
07 ноября 2017
Песня псковского кузнеца стала строевой в 76-й дивизии ВДВ (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
07 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Евгением Вагиным (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
100-летие Октябрьской революции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2017
100-летие Октябрьской революции в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»
07 ноября 2017
«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»
На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов
07 ноября 2017
На центральном проспекте Пскова частично закроют проход для пешеходов 3
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России
07 ноября 2017
О создании в Пскове спортплощадки договорились врио губернатора и глава Федерации воркаута России 4

Идет загрузка...