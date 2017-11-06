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Неизвестный автомобиль насмерть сбил женщину в Новосокольническом районе

6 ноября в 23:00 в Новосокольническом районе на 491-м километре трассы Москва - Рига неустановленный автомобиль совершил наезд на 37-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход погибла на месте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

4 ноября в 5:55 в Усвятском районе на 138-м километре автодороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 27-летний водитель автомобиля «Хендай Гетц» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДАФ-ХЕ» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП в Невельскую межрайонную больницу госпитализированы водитель и пассажиры «Хендай-Гетц»: 26-летняя девушка и двухлетний мальчик. 

В этот же день в 7:30 в Печорском районе на 6-м километре автодороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск 23-летний водитель «Сузуки-СХ 4» превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля  - 31-летняя женщина с полученными травмами госпитализированы в Печорскую ЦРБ, 29-летний молодой человек погиб на месте.

5 ноября в Опочецком районе в 00:35 на 414-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель 33-летний водитель «АУДИ-Q7» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель погиб на месте, его 30-летняя пассажирка с полученными травмами госпитализирована в Опочецкую межрайонную больницу.

5 ноября в 21:00 у дома №93 по Рижскому проспекту 57-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» совершил наезд на 46-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в Псковскую городскую больницу.

6 ноября в 13:40 в Стругах Красных у дома 13 по улице Советской 58-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате ДТП 11-летний пассажир «Лады Гранты» получил незначительные травмы.

В 20:47 в Локнянском районе на 247-м километре автодороги Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки 42-летний водитель «Мерседес Бенц» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в Великолукскую больницу.

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