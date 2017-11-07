29 нарушений выявлены на псковских водоёмах с 30 октября по 5 ноября

12:56, 07 ноября 2017, ПАИ

Госинспекторы рыбоохраны по Псковской области за отчетный период выявили 29 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Кроме того, сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 33,1 тыс. рублей, взыскали - 28,5 тыс. рублей, а также изъяли 4 килограмма водных биоресурсов, 33 незаконных орудий лова и одно транспортное средство.