Нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в шести муниципалитетах Псковской области

15:16, 07 ноября 2017, ПАИ

В Пскове, Невеле, Пушкинских Горах и других муниципалитетах Псковской области с 3 по 6 ноября были задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 3 ноября по дороге Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком районе на автомашине ВАЗ-2106 ехал 35-летний гражданин, который был в нетрезвом виде, а днём в Пыталово у дома по улице Октябрьской стражи порядка остановили «Опель», которым управлял 30-летний нетрезвый местный житель.

Ночью 5 ноября в Пскове у дома по улице Лепешинского полицейские остановили автомобиль «БМВ», за рулем которого находился 30-летний нетрезвый житель Красногородского района. Утром того же дня по улице Алтаева в Пскове на «Фольксвагене» ехал мужчина, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 6 ноября по Совхозному переулку в Пушкинских Горах на автомобиле «Форд» следовал мужчина, который был в нетрезвом виде. В Невеле вечером 6 ноября по улице Ломоносова на скутере ехал нетрезвый 52-летний горожанин.

Нетрезвые водители также были задержаны в Новосокольническом, Куньинском и Дновском районах. По всем фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.