Псковичи победили на международном турнире по греко-римской борьбе

12:29, 07 ноября 2017, ПАИ

4-5 ноября в Санкт-Петербурге проходил Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей и молодежи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первое место завоевал Александр Луппо, второе место разделили Иван Дербенцов и Евгений Каргин, на третьем месте - Андрей Баронэ и Игорь Григорьев. Победители являются воспитанниками псковской спортивной школы «Лидер». Тренирует спортсменов Иван Яковенко. Всего в соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из России и ближнего зарубежья.

Прошедшие соревнования - один из этапов подготовки к всероссийскому турниру «Воинской славы», который состоится 8-9 декабря в Пскове. Победителям предстоящего состязания будет присваиваться звание «Мастер Спорта» России.