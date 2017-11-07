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Спорт

Второе место заняла псковская «Стрела» в турнире «Гомель Cup»

Юные псковские футболисты приняли участие в турнире «Гомель Cup», который проходил в Белоруссии с 3 по 5 ноября. Воспитанники футбольного клуба «Стрела» под руководством тренеров Сергея Коркунова и Антона Логинова заняли второе место, проиграв в финале команде из Брянска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отметим, что в этих соревнованиях приняли участие 12 команд из Гомеля, Минска, Брянска, Ленинградской области, Великих Лук, Пскова.

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